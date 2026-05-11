Rencontre avec l’autrice Justine Bo Médiathèque de Vernon Vernon
Rencontre avec l’autrice Justine Bo Médiathèque de Vernon Vernon mardi 2 juin 2026.
Vernon
Rencontre avec l’autrice Justine Bo
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:30:00
fin : 2026-06-02 21:00:00
Date(s) :
2026-06-02
A l’occasion de la sortie de son roman Si tu traverses les eaux , la médiathèque de Vernon reçoit l’autrice Justine Bo pour un entretien autour de son livre. Une séance de dédicace suivra les échanges, organisée avec La Compagnie des Livres .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec l’autrice Justine Bo
L’événement Rencontre avec l’autrice Justine Bo Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Exposition Amis de l’Arbre de Pierre Rue Saint-Sauveur Vernon 11 mai 2026
- Avant-première La Vénus électrique 4 Cinémas Theatre Vernon 12 mai 2026
- Musique sacrée Place Adolphe Barrette Vernon 13 mai 2026
- Jeu vidéo Médiathèque de Vernon Vernon 13 mai 2026
- Musique Autour de Chopin Espace Philippe-Auguste Vernon 13 mai 2026