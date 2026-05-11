Rencontre avec l’autrice Justine Bo Médiathèque de Vernon Vernon

Vernon

Rencontre avec l’autrice Justine Bo

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 19:30:00

fin : 2026-06-02 21:00:00

Date(s) :

2026-06-02

A l’occasion de la sortie de son roman Si tu traverses les eaux , la médiathèque de Vernon reçoit l’autrice Justine Bo pour un entretien autour de son livre. Une séance de dédicace suivra les échanges, organisée avec La Compagnie des Livres .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’autrice Justine Bo

L’événement Rencontre avec l’autrice Justine Bo Vernon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération