Rencontre avec l’autrice Malika Aït Gherbi, Médiathèque des Bois-Blanc, Lille
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque des Bois-Blanc · Lille
Informations pratiques
Rencontre avec l’autrice Malika Aït Gherbi Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque des Bois-Blanc Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
De 16h à 17h, suivie d’un temps de dédicace
Malika Aït Gherbi travaille depuis plus de 30 ans dans le monde de la culture, plus particulièrement le cinéma et l’audiovisuel. Aujourd’hui, avec son premier roman Baya, à l’aube, elle ouvre les portes de son jardin secret : l’écriture.
Elle y livre le récit émouvant et sincère d’une jeune fille, Baya, tiraillée entre sa famille et son désir d’émancipation dans le Nord de la France des années 90.
Entrée libre
Bois-Blancs
#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie
Médiathèque des Bois-Blanc 36 avenue Marx Dormoy 59800 Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France 03 20 92 52 87 https://bm-lille.fr/bois-blancs.aspx?_lg=fr-FR
Autour de son premier roman « Baya, à l’aube »
© Malika Aït Gherbi
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