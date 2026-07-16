Rencontre avec l’autrice Malika Aït Gherbi, Médiathèque des Bois-Blancs, Lille

Informations pratiques

Rencontre avec l’autrice Malika Aït Gherbi Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque des Bois-Blancs Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

De 16h à 17h, suivie d’un temps de dédicace

Malika Aït Gherbi travaille depuis plus de 30 ans dans le monde de la culture, plus particulièrement le cinéma et l’audiovisuel. Aujourd’hui, avec son premier roman Baya, à l’aube, elle ouvre les portes de son jardin secret : l’écriture. Elle y livre le récit émouvant et sincère d’une jeune fille, Baya, tiraillée entre sa famille et son désir d’émancipation dans le Nord de la France des années 90.

Entrée libre

Bois-Blancs

#NuitsdesBibliothèques #BiblisenFolie

Médiathèque des Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Autour de son premier roman « Baya, à l’aube »

Malika Aït Gherbi