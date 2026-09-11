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AGENDA · Yvetot

Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen Yvetot

jeudi 19 novembre 2026 · Yvetot

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
9 Rue Pierre de Coubertin
Ville
76190 Yvetot
Département
Seine-Maritime
Tarif

Yvetot

Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 18:00:00
fin : 2026-11-19 19:00:00

Date(s) :
2026-11-19

Dans le cadre du Festival Les Boréales, la médiathèque intercommunale vous propose de rencontrer l’autrice norvégienne Brit Bildoen, qui présentera son roman Vigilance orange publié en avril 2026. Rencontre suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonière.   .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13  mediatheque@yvetot-normandie.fr

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English : Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen

L’événement Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen Yvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Yvetot Normandie Tourisme

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