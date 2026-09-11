Informations pratiques

Yvetot

Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 18:00:00

fin : 2026-11-19 19:00:00

Date(s) :

2026-11-19

Dans le cadre du Festival Les Boréales, la médiathèque intercommunale vous propose de rencontrer l’autrice norvégienne Brit Bildoen, qui présentera son roman Vigilance orange publié en avril 2026. Rencontre suivie d’une séance de dédicace avec la librairie La Buissonière. .

9 Rue Pierre de Coubertin Yvetot 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 01 13 mediatheque@yvetot-normandie.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen

L’événement Rencontre avec l’autrice norvégienne Brit Bildoen Yvetot a été mis à jour le 2026-08-06 par Yvetot Normandie Tourisme