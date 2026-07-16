Rencontre avec le Collectif bim à l’Aubette 1928, Aubette 1928, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec le Collectif bim à l’Aubette 1928 Samedi 19 septembre, 15h00 Aubette 1928 Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rencontre avec le Collection bim en résidence : Hors-tempo

Échanges et projection du court métrage Mercure Aller-retour (2026), suivis d’un café en présence d’un membre du Collectif bim.

Le programme de résidence de création 2024-2028 se poursuit avec le Collectif bim qui sera présent ponctuellement entre décembre et fin janvier 2027 à l’Aubette. Rassemblant une vingtaine de «bimeurs» et «bimeuses» d’horizons variés, le Collectif bim évolue entre danse et théâtre. Il propose un point de vue décalé, parfois subversif, amusé et souvent amusant sur les espaces dans lesquels il évolue. Par le geste, il active de nouveaux usages des lieux, détourne leurs fonctions habituelles, modifie les rythmes visuels.

Cette première rencontre sera l’occasion de découvrir en images leur travail et d’échanger de manière informelle et conviviale sur leurs pratiques.

Aubette 1928 Place Kléber, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985000 https://www.musees.strasbourg.eu/aubette-1928 Cette bâtisse à destination militaire, due à l’architecte Jacques-François Blondel et datant de 1764, est le seul élément construit de son projet urbain pour Strasbourg. Endommagé pendant le siège de 1870, seule la façade est préservée. En 1922, l’architecte Paul Horn et son frère André, en association avec Ernest Heitz, deviennent concessionnaires de l’aile droite du bâtiment et la transforment en complexe de restauration, fêtes et loisirs, sur cinq niveaux. L’ambitieux programme d’architecture intérieure est réalisé de 1926 à 1928 par l’avant-garde artistique de cette époque, une équipe comprenant l’architecte hollandais Théo van Doesburg, le sculpteur strasbourgeois Hans Arp et son épouse, le peintre Sophie Taeuber. Les décors font qualifier l’édifice de chapelle sixtine de l’art moderne. Ils sont masqués à partir de 1938 et redécouverts en 1977. En 1997, la restauration du ciné-dancing est terminée et celle de la salle des fêtes et du foyer-bar est envisagée.

Rencontre avec le collection bim en résidence : Hors-tempo

© Musées de Strasbourg