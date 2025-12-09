Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens 2025 Espace Culturel René Monory Loudun

Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens 2026

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-08

Rencontre organisée par les Amis de Théophraste Renaudot et la Médiathèque

Entrée libre .

Espace Culturel René Monory Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 30 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens 2026

L’événement Rencontre avec le lauréat du Prix Renaudot des Lycéens 2026 Loudun a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais