Informations pratiques

Gundershoffen

Rencontre avec le Père Noël

12 rue d’Alsace Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 15:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

Le Père Noël sera présent pour recueillir les souhaits et vœux des enfants !

Le Père Noël sera présent pour recueillir les souhaits et vœux des enfants ! 0 .

12 rue d’Alsace Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 91 03 mairie@gundershoffen.fr

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English :

Santa will be on hand to collect children’s wishes!

L’événement Rencontre avec le Père Noël Gundershoffen a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte