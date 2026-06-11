RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer
RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.
Banyuls-sur-Mer
RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE
Rue Charles Péguy Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 11 – 11 – 11
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-09-03 17:30:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24
Rencontre et partage avec le producteur autour du patrimoine oléicole et de la culture de l’olivier.
Initiation à la dégustation d’huiles d’olives.
.
Rue Charles Péguy Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet and share with the producer about olive-growing heritage and culture.
Introduction to olive oil tasting.
L’événement RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE BANYULS SUR MER
À voir aussi à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales)
- CONFERENCE LES MERCREDIS DE LA CONNAISSANCE JUIN Avenue de la Côte Vermeille Banyuls-sur-Mer 17 juin 2026
- DÉFIL’ÉTÉ Banyuls-sur-Mer 19 juin 2026
- LES CAMINADES 2026 Banyuls-sur-Mer 21 juin 2026
- FEUX DE LA SAINT JEAN FOCS DE SANT JOAN Banyuls-sur-Mer 23 juin 2026
- 1793, LA LÉGENDE DU COL DE BANYULS Banyuls-sur-Mer 27 juin 2026