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RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer

RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.

Adresse : Rue Charles Péguy

Ville : 66650 Banyuls-sur-Mer

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 11 11 11 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Banyuls-sur-Mer

RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE

Rue Charles Péguy Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales

Tarif : 11 – 11 – 11

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-11 16:00:00
fin : 2026-09-03 17:30:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17 2026-09-24

Rencontre et partage avec le producteur autour du patrimoine oléicole et de la culture de l’olivier.
Initiation à la dégustation d’huiles d’olives.
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Rue Charles Péguy Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58 

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English :

Meet and share with the producer about olive-growing heritage and culture.
Introduction to olive oil tasting.

L’événement RENCONTRE AVEC LE PRODUCTEUR D’HUILE D’OLIVE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par OT DE BANYULS SUR MER

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