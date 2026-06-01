Rencontre avec le public : Atelier d’art sacré « Porte du Ciel », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry
Rencontre avec le public : Atelier d’art sacré « Porte du Ciel », Musée des Beaux-Arts de Chambéry, Chambéry samedi 19 septembre 2026.
Rencontre avec le public : Atelier d’art sacré « Porte du Ciel » 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts de Chambéry Savoie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Avec Gabrielle Romani, iconographe, et ses élèves : Catherine Mitsopoulos, Véronique Menouni, Christelle Levant, Corinne Robert, Gérard Sindt, Isabelle Foray.
La peinture d’icônes est une tradition picturale toujours vivante, qui a traversé les siècles et se perpétue encore aujourd’hui. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous proposons une rencontre exceptionnelle avec l’iconographe Gabriella Romani et les élèves de son atelier d’art sacré « Porte du Ciel ».
Venez observer les élèves en plein travail, découvrez leurs productions et échangez avec l’artiste pour mieux comprendre la peinture d’icône, d’hier à aujourd’hui !
Musée des Beaux-Arts de Chambéry Place du palais de justice, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33479337503 https://www.chambery.fr/88-les-musees.htm Le musée des Beaux-Arts de Chambéry présente une collection d’une centaine de peintures, allant de la fin du Moyen Âge au début du XXe siècle. Le parcours chronologique vous emmène dans un voyage à travers l’histoire de l’art, dans lequel les œuvres italiennes du XIVe au XVIIIe siècles sont particulièrement représentées.
Chaque année, une à deux expositions temporaires et de nombreux événements vous sont proposés. Visites guidées, conférences, mais aussi ateliers enfants et familles, concerts, performances, nocturnes… Une riche programmation qui s’adresse à tous les publics !
Avec Gabrielle Romani, iconographe, et ses élèves : Catherine Mitsopoulos, Véronique Menouni, Christelle Levant, Corinne Robert, Gérard Sindt, Isabelle Foray.
© Musée national d’Art médiéval de Korça. Graphisme : Savannah Lemonnier
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