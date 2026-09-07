Rencontre avec le rucher-école au Musée du Terroir, Musée du Terroir, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Rencontre avec le rucher-école au Musée du Terroir 19 et 20 septembre Musée du Terroir Nord

Gratuit- Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, découvrez l’incroyable richesse des abeilles et l’importance de les protéger avec le rucher-école de Villeneuve d’Ascq !

Avec le rucher-école de Villeneuve d’Ascq découvrez pourquoi il est essentiel protéger les abeilles et comment piéger les frelons asiatiques. Le rucher propose aussi une dégustation de miels qui permettra de convaincre les plus sceptiques de l’intérêt de défendre les abeilles !

Programme complet du Musée du Terroir

https://urlr.me/bWK6JQ

Musée du Terroir 12 Carrière Delporte, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://museeduterroir.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museeterroir/ [{« link »: « https://urlr.me/bWK6JQ »}] Le musée du Terroir retrace la vie rurale et domestique des habitants du Nord de la France au début du XXe siècle.

Dans le cadre typique d’une ancienne ferme à cour carrée, le musée du Terroir vous permet de plonger dans la vie quotidienne au XXe siècle et aussi de découvrir les outils et pratiques des artisans d’autrefois comme le forgeron ou le bourrelier. Riche de plus de 5000 objets, le musée est le lieu idéal pour une transmission entre les générations. Par la route : A22 puis N227, sortie « Pont de Bois », puis suivre Annappes / Mairie d’Annappes. Métro : Arrêt « Pont de Bois », puis bus 34 ou 13, arrêt Annappes-République

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h30 à 18h30, découvrez l’incroyable richesse des abeilles et l’importance de les protéger avec le rucher-école de Villeneuve d’Ascq ! journées du patrimoine patrimoine en danger

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