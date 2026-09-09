Rencontre avec le Teatro della Rondine, Parc Gaston Baty, Pélussin
samedi 19 septembre 2026 · Parc Gaston Baty · Pélussin
Informations pratiques
Rencontre avec le Teatro della Rondine Samedi 19 septembre, 17h00 Parc Gaston Baty Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents types de relations qu’entretiennent humain·es et animaux à travers celles entre la marionnette d’un ours presque à taille réelle et sa marionnettiste.
Parc Gaston Baty 15-13 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Située dans un parc
Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents…
© L’Ateuchus
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