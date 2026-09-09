Rencontre avec le Teatro della Rondine, Parc Gaston Baty, Pélussin

Informations pratiques

Rencontre avec le Teatro della Rondine Samedi 19 septembre, 17h00 Parc Gaston Baty Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents types de relations qu’entretiennent humain·es et animaux à travers celles entre la marionnette d’un ours presque à taille réelle et sa marionnettiste.

Parc Gaston Baty 15-13 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Située dans un parc

Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents…

© L’Ateuchus