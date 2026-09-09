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Rencontre avec le Teatro della Rondine, Parc Gaston Baty, Pélussin

samedi 19 septembre 2026 · Parc Gaston Baty · Pélussin

Rencontre avec le Teatro della Rondine, Parc Gaston Baty, Pélussin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc Gaston Baty
Adresse
15-13 rue Gaston Baty 42410 Pélussin
Ville
42410 Pélussin
Département
Loire

Rencontre avec le Teatro della Rondine Samedi 19 septembre, 17h00 Parc Gaston Baty Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents types de relations qu’entretiennent humain·es et animaux à travers celles entre la marionnette d’un ours presque à taille réelle et sa marionnettiste.

Parc Gaston Baty 15-13 rue Gaston Baty 42410 Pélussin Pélussin 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Située dans un parc
Au terme d’une résidence de création, Irene Lentini présentera les avancées de son travail sur prochain spectacle Skin – La peau de la bête. Elle y explore le rapport à l’animalité et les différents…

© L’Ateuchus

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