Rencontre avec les Passeuses d’arts Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset
Rencontre avec les Passeuses d’arts Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset vendredi 17 juillet 2026.
Cusset
Rencontre avec les Passeuses d’arts
Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14
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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr
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English :
L’événement Rencontre avec les Passeuses d’arts Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations
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