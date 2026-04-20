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Rencontre avec les Passeuses d’arts Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset

Rencontre avec les Passeuses d’arts Rue des Fossés de la Tour Prisonnière Cusset vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Rue des Fossés de la Tour Prisonnière

Adresse : La Tour Prisonnière

Ville : 03300 Cusset

Département : Allier

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Cusset

Rencontre avec les Passeuses d’arts

Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17 2026-08-14

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Rue des Fossés de la Tour Prisonnière La Tour Prisonnière Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24  cusset-tourisme@ville-cusset.fr

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English :

L’événement Rencontre avec les Passeuses d’arts Cusset a été mis à jour le 2026-04-20 par Vichy Destinations

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