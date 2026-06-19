Rencontre avec les résidents de la Cité | Compagnie Léla Théâtre de Poche Européen Villers-Cotterêts vendredi 3 juillet 2026.

Villers-Cotterêts

Rencontre avec les résidents de la Cité | Compagnie Léla Théâtre de Poche Européen

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-03 15:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Le Théâtre de Poche crée à la Cité une performance sonore à partir du texte 2-1= 4.5.0. de Julia Gonchar. Découvrez-la en avant-première lors de cette sortie de résidence.

Pour sa 8ème édition, le Théâtre de Poche crée à la Cité une performance sonore à partir du texte 2-1= 4.5.0. de Julia Gonchar, autrice ukrainienne et cofondatrice du Théâtre des Dramaturges de Kyiv. La pièce dont le titre se traduit en langage militaire par tout est calme évoque le quotidien des ukrainiennes à travers l’expérience d’une mère fatiguée . Une écriture poétique et ancrée dans la réalité actuelle du pays, offrant une matière sonore saisissante.

Suivi d’un échange avec l’autrice Julia Gonchar.

Avec

Traduction Tetyana Lyubchyk

Dramaturgie Lola Molina

Réalisation Lélio Plotton

Avec Charlotte Ligneau

Création sonore Marie-Pierre Lecocq

Accompagnement audio-description Clémence Bordier

Assistant à la réalisation Anaël Dreyer

Production Compagnie Léla

Co-prodution la Cité Internationale de la langue française de Villers-Cotterêts, Bourges Capitale Européenne de la Culture 2028.

Avec le soutien de la Ville de Bourges, la région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire, le département du Cher, Abbaye de Noirlac Centre culturel de rencontre, Culture Moves Europe, DGCA-Ministère de la Culture.

Les résidences à la Cité

La Cité internationale de la langue française est un lieu dédié à la promotion et à la célébration de la langue et des cultures francophones.

À travers son programme de résidences artistiques et de recherche scientifique, la Cité s’engage auprès des artistes et chercheurs en leur offrant un espace d’exploration, de création et de rencontre avec les publics. .

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

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English :

The Théâtre de Poche is creating a sound performance at La Cité based on Julia Gonchar’s text *2-1= 4.5.0.* Come see a preview of it during this residency showcase.

L’événement Rencontre avec les résidents de la Cité | Compagnie Léla Théâtre de Poche Européen Villers-Cotterêts a été mis à jour le 2026-06-16 par Agence Aisne Tourisme