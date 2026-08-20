Rencontre avec Lilia Hassaine, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Lilia Hassaine Mardi 6 octobre, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:15:00+02:00

Fin : 2026-10-06T18:00:00+02:00 – 2026-10-06T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après les succès de L’œil du paon, Soleil amer et Panorama (Prix Renaudot des Lycéens), Lilia Hassaine revient avec Je aux éditions Gallimard dans lequel elle dresse l’histoire glaçante de la mystérieuse “folle du grenier”, la première femme de Rochester dans Jane Eyre.

Avec ce nouveau roman, Lilia Hassaine donne une voix, un corps et une histoire à la première femme de Rochester et apporte un éclairage contemporain à ce pan inexploré de ce roman culte de Charlotte Brönte. Mêlant souvenirs de banquets luxuriants et scènes vénéneuses, Antoinette détricote les étapes qui l’ont menée à se retrouver enfermée dans les hauteurs d’un manoir lugubre, bien loin de sa Jamaïque natale.

Un roman à mi-chemin entre le roman victorien et le thriller intimiste contemporain à l’écriture sensorielle.

Venez découvrir Je de Lilia Hassaine publié aux éditions Gallimard

Photographie : © Francesca Mantovani

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-lilia-hassaine-1996211931624 »}]

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