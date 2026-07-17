Rencontre avec Lookace Bamber, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

Informations pratiques

Rencontre avec Lookace Bamber Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Albert Camus – Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée et rencontre autour de l’exposition « 24 voyages pour Graham Greene » avec l’artiste François Goalec alias Lookace Bamber.

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/

Visite guidée et rencontre autour de l’exposition « 24 voyages pour Graham Greene » avec l’artiste François Goalec alias Lookace Bamber.

© Lookace Bamber