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Rencontre avec Lookace Bamber, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Albert Camus - Antibes · Antibes

Rencontre avec Lookace Bamber, Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Albert Camus - Antibes
Adresse
19 bis bd chancel 06600 antibes
Ville
06600 Antibes
Département
Alpes-Maritimes

Rencontre avec Lookace Bamber Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Albert Camus – Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite guidée et rencontre autour de l’exposition « 24 voyages pour Graham Greene » avec l’artiste François Goalec alias Lookace Bamber.

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/
Visite guidée et rencontre autour de l’exposition « 24 voyages pour Graham Greene » avec l’artiste François Goalec alias Lookace Bamber.

© Lookace Bamber

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