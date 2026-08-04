RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère
mardi 4 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL
Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Lucile présente en projection
– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.
– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre
Lucile présente en projection
– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.
– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre .
Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Lucile will present the following:
– A documentary on her family’s history, the village of Finiels, and its evolution over time.
– Letters written by her grandfather during World War I, compiled into a book
L’événement RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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