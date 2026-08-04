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AGENDA · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère

mardi 4 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Lucile présente en projection
– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.
– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre
Lucile présente en projection
– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.
– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre   .

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

Lucile will present the following:
– A documentary on her family’s history, the village of Finiels, and its evolution over time.
– Letters written by her grandfather during World War I, compiled into a book

L’événement RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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