Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Lucile présente en projection

– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.

– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre

Lucile présente en projection

– Un document réalisé sur l’histoire de sa famille, sur le village de Finiels, son évolution au cours du temps.

– Les lettres écrites par son grand-père durant la guerre de 14/18, rassemblées dans un livre .

Salle Polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Lucile will present the following:

– A documentary on her family’s history, the village of Finiels, and its evolution over time.

– Letters written by her grandfather during World War I, compiled into a book

L’événement RENCONTRE AVEC LUCILE PANTEL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-31 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère