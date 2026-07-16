Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville, Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville, Pontoise
dimanche 20 septembre 2026 · Salle du Conseil municipal de l'Hôtel de ville · Pontoise
Informations pratiques
Rencontre avec Mme le Maire à l’Hôtel de Ville Dimanche 20 septembre, 15h00 Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Au 1er étage de l’Hôtel de ville, madame le Maire Stéphanie Von Euw vous accueillera pour vous faire découvrir son bureau et ses fonctions.
Salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel-de-Ville 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France
Visite commentée du bureau de la maire par madame le Maire Stéphanie Von Euw
Lhomel
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