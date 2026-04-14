Rencontre avec Nadia Daam, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Nadia Daam Mercredi 22 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:15:00+02:00

Fin : 2026-04-22T18:00:00+02:00 – 2026-04-22T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

L’autrice, journaliste et chroniqueuse des Maternelles sur France 4, Nadia Daam, revient ce printemps avec son second roman. Après La Gosse, Nadia Daam propose avec Des filles comme il faut un portrait tragi-comique de la trentenaire d’aujourd’hui. Avec un ton mordant, elle retrace les tribulations d’une jeune femme, attachante, exaspérante et surtout, que l’on a l’impression de connaître.

“Blanche a trente ans, un enfant, un amoureux sans intérêt et une capacité inouïe à échouer. Licenciée après un accouchement traumatique, elle est bien déterminée à pleurer sur sa bière et sur sa médiocrité, quand elle croise une ancienne connaissance, star des médias au féminisme affirmé et photogénique. À sa grande surprise, celle-ci la prend sous son aile et lui confie un projet de podcast sur les disparitions volontaires. Un défi providentiel pour cette jeune femme velléitaire, accro à l’alcool et au regard masculin. Blanche part mener l’enquête dans sa ville natale, sur les traces d’une professeure de lycée évaporée du jour au lendemain. Saisira-t-elle sa chance ? Trouvera-t-elle enfin sa place du côté des puissantes ? Pas sûr. Mais elle aura fait une découverte encore plus exaltante : les filles comme il faut, il ne faut pas trop les chercher.”

Venez découvrir Des filles comme il faut de Nadia Daam publié aux éditions L’Iconoclaste

Photographie : ©Simoné Eusebio

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-nadia-daam-1986313135057 »}]

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