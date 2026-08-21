Rencontre avec Naëlle Charles, Kléber Éphémère, Strasbourg

Informations pratiques

Rencontre avec Naëlle Charles Mardi 22 septembre, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Fin : 2026-09-22T18:00:00+02:00 – 2026-09-22T19:15:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Après le succès de la série Bigoudis et petites enquêtes (2020-2025), la romancière alsacienne Naëlle Charles s’éloigne cette fois des cosy mysteries et revient avec Nina, pour nous faire découvrir une nouvelle facette de sa plume.

À travers ce suspense domestique beaucoup plus sombre et intense, l’autrice nous plonge dans un polar riche en rebondissements, où secrets de famille, émotions et quête de vérité s’entremêlent jusqu’à la dernière page.

Nina Klein a dix-huit ans quand sa mère disparaît au retour d’une nuit de garde à l’hôpital. Lorsque son corps est retrouvé, l’enquête conclut à un suicide malgré de nombreuses zones d’ombre.

Nina ne peut y croire. Elle n’aura désormais qu’un seul objectif : faire la lumière sur la mort de Rose. Mais elle ne dispose que de dix ans pour obtenir la réouverture du dossier.

Contre toute attente, ce drame agit comme un catalyseur et la révèle à elle-même. Avec une détermination qui surprend ses proches, elle s’inscrit en droit afin de devenir avocate. Une course s’engage durant laquelle la jeune femme va reprendre pas à pas l’intégralité de l’enquête.

Mais la vérité ne risque-t-elle pas de tout faire vaciller, y compris Nina ?

Venez découvrir Nina de Naëlle Charles publié aux Éditions de l’Archipel à la librairie Kléber.

Photographie : ©Dorinne Johnson

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-naelle-charles-1996207348917 »}]

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