Rencontre avec Nicolas Baron, Médiathèque de Saint-Marc, Brest

Informations pratiques

Rencontre avec Nicolas Baron Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque de Saint-Marc Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l’histoire des animaux en France, Nicolas Baron est l’auteur de « Vivre en renard » aux éditions Actes Sud.

Avec ce livre qui croise les sciences humaines, sociales et du vivant, c’est à l’étude du bouleversement du vécu des renards roux et du renversement d’image en cours depuis un siècle que cet historien nous convie.

Rencontre suivie d’une visite du jardin de Kérampéré.

Médiathèque de Saint-Marc Place Vinet 29200 Brest Brest 29200 Saint-Marc Finistère Bretagne 02 98 00 89 80 http://biblio.brest.fr

Nicolas Baron est l’auteur de Vivre en renard

Studio graphique Actes Sud