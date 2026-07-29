Rencontre avec Omaté à Baugé Médiathèque Baugé-en-Anjou

Informations pratiques

Baugé-en-Anjou

Rencontre avec Omaté à Baugé

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:30:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Rencontre avec Omaté à Baugé

Echange littéraire et dédicaces avec l’autrice baugeoise Omaté à l’occasion de la sortie de son 2ème roman.

à partir de 15 ans .

Médiathèque Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 84 12 18 mediatheque@baugeenanjou.fr

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English :

Meeting with Omaté Baugé

L’événement Rencontre avec Omaté à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert