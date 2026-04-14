Rencontre avec Romain Blandre et Jean-Pierre Stucki-Darsch, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Romain Blandre et Jean-Pierre Stucki-Darsch Mardi 28 avril, 18h00 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T18:00:00+02:00 – 2026-04-28T19:30:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Entre 1976 et 1981, un groupuscule autonomiste et terroriste, « Les Loups noirs d’Alsace », commet des attentats contre des symboles de la France. Aujourd’hui, leurs anciens leaders font figure de référence voire de héros dans certains milieux autonomistes alsaciens.

Un historien et un journaliste mènent l’enquête et démontrent que les motivations soi-disant régionalistes des Loups noirs étaient une façade qui cachait une idéologie d’ultra-droite et des liens avec les néonazis allemands.

Publié 50 ans après l’attentat du Struthof, ce livre est le prolongement du film documentaire « Les loups noirs d’Alsace : l’histoire falsifiée » de Jean-Pierre Stucki, produit par 13PRODS, VEO PRODUCTIONS et WIDE FILMS (2025). Ce livre propose une analyse inédite et nécessaire sur ces évènements historiques.

Une rencontre animée par Frédérique Neau-Dufour, historienne et écrivaine strasbourgeoise.

Venez découvrir Les Loups Noirs d’Alsace de Romain Blandre et Jean-Pierre Stucki-Barsch publié aux éditions?La Nuée Bleue.

Photographie : © Droits réservés

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-romain-blandre-et-jean-pierre-stucki-darsch-1986313153111 »}]

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus Entre 1976 et 1981, un groupuscule autonomiste et terroriste, « Les Loups noirs d’Alsace », commet des atte …