Informations pratiques

Vitré

Rencontre avec Romain Lemire

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 20:30:00

fin : 2026-09-22 22:30:00

Date(s) :

2026-09-22

Romain Lemire vous présentera son premier roman Clément pour lequel il a reçu le Goncourt du premier roman en 2026.

C’est l’histoire d’une enfance heureuse, celle de Clément. C’est le portrait de sa famille, aimante et cultivée, entre un père professeur de lettres et une mère éditrice, où tout semble aller pour le mieux. C’est la chronique vivante et colorée de ses amitiés, de ses amours, de ses désirs et de ses rêves. C’est la France des années quatre-vingt. Mais c’est aussi le récit d’un crime ordinaire et d’un silence assourdissant. De cette déchirure naît un sentiment de solitude au milieu des autres, de doute, d’errance, qui modifie sa perception du monde et son rapport à la vie. Porté par une écriture impressionnante de justesse et de franchise qui évolue au fil des âges du narrateur, Clément entraîne, surprend, bouleverse et, finalement, illumine. Car en dépit du drame, envers et contre tout, il affirme la possibilité de la joie.

Bien sûr le livre de Romain Lemire est sobre, bouleversant, engagé, mais, plus que tout, il est salutaire. François Morel.

La rencontre sera suivie d’une vente/dédicace avec la Librairie Le Failler et se fera sur inscription (voir lien réservation).

Lieu Le Quai des arts | Médiathèque Artothèque, 1 rue du Bourg-aux-Moines 35500 VITRE .

1 Rue du Bourg aux Moines Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 16 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec Romain Lemire Vitré a été mis à jour le 2026-08-08 par OT VITRE