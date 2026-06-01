Rencontre avec Romaric Godin, Kléber Éphémère, Strasbourg

Rencontre avec Romaric Godin Mardi 16 juin, 17h30 Kléber Éphémère Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T17:30:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-16T17:30:00+02:00 – 2026-06-16T19:00:00+02:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Rencontre organisée en collaboration avec l’Appel des Appels 67

Journaliste depuis les années 2000, Romaric Godin travaille aujourd’hui chez Mediapart. Il est également auteur de plusieurs romans et essais consacrés aux grandes questions sociales et politiques contemporaines. Parmi ses ouvrages figurent notamment La Guerre sociale en France (2019, La Découverte) ou encore Penser l’émancipation autrement : Huit marxiste hétérodoxes (2026, Smolny). Il vient nous présenter le dernier en date Le problème à trois corps du capitalisme : Sur la gestion autoritaire du désastre (et les moyens de lui faire face).

Venez découvrir le dernier livre de Romaric Godin Le problème à trois corps du capitalisme : Sur la gestion autoritaire du désastre (et les moyens de lui faire face) publié aux éditions La Découverte.

Photographie : © Carole Lazano

Kléber Éphémère 30 rue du 22 Novembre,Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-avec-romaric-godin-1990085430093 »}]

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