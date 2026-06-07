Rencontre avec Sandrine Messéan autour de son exposition photos Le Marais, conteur de beautés à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort
Rencontre avec Sandrine Messéan autour de son exposition photos Le Marais, conteur de beautés à Niort Bâtiment Le Séchoir Port Boinot Niort dimanche 7 juin 2026.
Niort
Rencontre avec Sandrine Messéan autour de son exposition photos Le Marais, conteur de beautés à Niort
Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 15:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07 2026-06-27 2026-06-28
Dans le cadre de son exposition Le Marais, conteur de beautés , venez rencontrer Sandrine Messéan dans le bâtiment du Séchoir à Port Boinot à Niort les 7, 27 et 28 juin de 15h à 17h pour échanger autour de son travail photographique.
Le Marais, conteur de beauté.
Un œil qui raconte, voilà qui est le photographe.
Un œil qui révèle une beauté que l’on ne sait plus voir tant elle est partout, simplement, naturellement.
Parce que le détail est un monde, chaque fleur, chaque arbre, chaque reflet raconte la conscience, l’insouciance, la passion… Le regard s’en saisit et l’imagination fait le reste…
Entre illusion et mystère, jeux d’ombre et de lumière, Sandrine Messéan nous invite à une promenade entre nature et traces d’homme… .
Bâtiment Le Séchoir Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com
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English : Rencontre avec Sandrine Messéan autour de son exposition photos Le Marais, conteur de beautés à Niort
L’événement Rencontre avec Sandrine Messéan autour de son exposition photos Le Marais, conteur de beautés à Niort Niort a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Niort Marais Poitevin
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