Rencontre avec Serge Tisseron et Grégoire Borst, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt lorsqu’il s’agit de la santé mentale des jeunes. Repli sur soi, mauvaise estime personnelle, rejet social, harcèlement, comparaison à des modèles…

Dans un court essai dirigé par Serge Tisseron « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? « , les experts que sont Anne Cordier, Nadia Daam et Grégoire Borst, proposent un état des connaissances actuelles sur la nocivité réelle des réseaux sociaux chez les jeunes.

Avec :

• Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie. Ses travaux portent notamment sur la résilience et la relation aux écrans, en particulier des jeunes publics. Il est le concepteur des repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans ».

• Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation à l’université Paris-Cité et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ – CNRS).

