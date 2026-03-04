Rencontre avec Serge Tisseron et Grégoire Borst, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux
Rencontre avec Serge Tisseron et Grégoire Borst, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux mardi 17 mars 2026.
Rencontre avec Serge Tisseron et Grégoire Borst Mardi 17 mars, 18h30 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-17T18:30:00+01:00 – 2026-03-17T20:00:00+01:00
Les réseaux sociaux sont souvent pointés du doigt lorsqu’il s’agit de la santé mentale des jeunes. Repli sur soi, mauvaise estime personnelle, rejet social, harcèlement, comparaison à des modèles…
Dans un court essai dirigé par Serge Tisseron « Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? « , les experts que sont Anne Cordier, Nadia Daam et Grégoire Borst, proposent un état des connaissances actuelles sur la nocivité réelle des réseaux sociaux chez les jeunes.
Avec :
• Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie. Ses travaux portent notamment sur la résilience et la relation aux écrans, en particulier des jeunes publics. Il est le concepteur des repères « 3-6-9-12, pour apprivoiser les écrans ».
• Grégoire Borst, professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives de l’éducation à l’université Paris-Cité et directeur du laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ – CNRS).
> voir le programme de la Fabrique du citoyen #11
Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? Fabrique du citoyen FABC11
Serge Tisseron par Alexandre Marchi