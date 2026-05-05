Rencontre avec Sparow MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan
Rencontre avec Sparow MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan samedi 6 juin 2026.
Argentan
Rencontre avec Sparow
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Atelier intergénérationnel de médiation animale
Les résidents de l’EHPAD d’Écouché viennent échanger sur l’aide et les bienfaits
de Sparow, leur chien d’assistance.
Médiathèque François-Mitterrand Argentan
Tout public, accès libre .
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre avec Sparow
L’événement Rencontre avec Sparow Argentan a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres d’Argentan Intercom
À voir aussi à Argentan (Orne)
- Reprend le guidon ! – Remise en selle (niveau 1), Parking derrière la Maison des Mots, Argentan 5 mai 2026
- L’ATELIER VÉLO DU REPAIR CAFÉ – REAJIS, 24, rue Vallée d’Auge (à l’arrière du bâtiment), Argentan 5 mai 2026
- Le Rallye Jeunes, Maison du Citoyen, Argentan 6 mai 2026
- OBJECTIF AUTONOMIE : DEVIENS PRO DU VÉLO DANS ARGENTAN ! – Remise en selle (niveau 2), Devant l’église Saint Michel, Argentan 7 mai 2026
- L’Ornaise, Champ de Foire, Argentan 9 mai 2026