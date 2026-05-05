Rencontre avec Sparow MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Argentan

Rencontre avec Sparow

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Atelier intergénérationnel de médiation animale

Les résidents de l’EHPAD d’Écouché viennent échanger sur l’aide et les bienfaits

de Sparow, leur chien d’assistance.

Médiathèque François-Mitterrand Argentan

Tout public, accès libre .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

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English : Rencontre avec Sparow

L’événement Rencontre avec Sparow Argentan a été mis à jour le 2026-04-29 par Terres d’Argentan Intercom