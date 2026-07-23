Rencontre avec Sylvain Prudhomme autour de son dernier livre De l’Autre côté du Lac Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Informations pratiques

Aux abords d’un lac de haute montagne, à la lisière d’une réserve interdite aux humains, un groupe de chercheurs s’affaire. Parmi eux, une photographe aperçoit sur un des versants quelque chose qui échappe au regard de tous les autres. Les signes étranges s’accumulent, un corps est retrouvé. La photographe décide de rester là-haut, seule. Quelques mois plus tard, c’est elle qui, à son tour, disparaît.

Avec ce roman tout en tension, Sylvain Prudhomme approfondit plusieurs thèmes qui lui sont chers : le désir d’intensité, l’appel du sauvage, le rêve d’une vie vraie.

Sylvain Prudhomme est né en 1979. Il est l’auteur d’une dizaine de livres parmi lesquels Par les routes (Prix Femina 2019), Les Grands et Les Orages (L’Arbalète), tous salués par la critique et traduits à l’étranger.

Ses derniers livres sont publiés aux éditions de Minuit:

– L’Enfant dans le taxi ( 2023).

– Coyote ( 2024).

– De l’autre côté du lac ( 2026).

Le vendredi 16 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation conseillée: bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-16T19:00:00+02:00_2026-10-16T21:00:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr



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