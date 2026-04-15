Rencontre avec Thomas Révay, Cinéma Utopia, Bordeaux
Rencontre avec Thomas Révay, Cinéma Utopia, Bordeaux vendredi 24 avril 2026.
Rencontre avec Thomas Révay Vendredi 24 avril, 20h15 Cinéma Utopia Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00
Fin : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00
Rendez-vous au cinéma Utopia.
Retrouvez le livre :
“Une plongée dans l’univers du réalisateur W. Hill, également scénariste pour S. Peckinpah ou J. Huston, à travers des entretiens avec des personnalités qui ont croisé sa route : L. Kasdan, E. Wright, S. Weaver, O. Stone, J. Landis, C. Walken et M. Mann. L’auteur s’est également longtemps entretenu avec W. Hill lui-même.” ©Electre2026
Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Venez assister à une projection de SANS RETOUR de Walter Hill. Suivie d’un échange avec Thomas Révay, auteur de « La dimension Walter Hill » aux éditions Rouge Profond.
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