Rencontre avec Thomas Révay, Cinéma Utopia, Bordeaux

Rencontre avec Thomas Révay Vendredi 24 avril, 20h15 Cinéma Utopia Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:15:00+02:00 – 2026-04-24T21:45:00+02:00

Rendez-vous au cinéma Utopia.

Retrouvez le livre :

“Une plongée dans l’univers du réalisateur W. Hill, également scénariste pour S. Peckinpah ou J. Huston, à travers des entretiens avec des personnalités qui ont croisé sa route : L. Kasdan, E. Wright, S. Weaver, O. Stone, J. Landis, C. Walken et M. Mann. L’auteur s’est également longtemps entretenu avec W. Hill lui-même.” ©Electre2026

Cinéma Utopia 5 Pl. Camille Jullian, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez assister à une projection de SANS RETOUR de Walter Hill. Suivie d’un échange avec Thomas Révay, auteur de « La dimension Walter Hill » aux éditions Rouge Profond.