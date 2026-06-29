Rencontre avec Tiennet Simonnin, Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Rencontre avec Tiennet Simonnin Dimanche 20 septembre, 10h30 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Rendez-vous à l’auditorium de la Cité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Genèse et mutations du bal parisien

Accordéoniste, Tiennet Simonnin est une figure de la scène des musiques traditionnelles françaises. Il s’intéresse à l’histoire du genre musette et à ses musiciens pionniers, qu’il fera découvrir au public.

Que sait-on aujourd’hui des origines du bal musette ? Quel rôle ont joué la communauté auvergnate, d’une part, et la communauté italienne, d’autre part, dans la genèse du genre musette ?

Comment est-on passé du bal musette tel qu’il existait au milieu du XIXe siècle, lieu de divertissement des Auvergnats de Paris, au bal musette de l’entre-deux-guerres, devenu synonyme de bal populaire à l’accordéon, avec des danses urbaines emblématiques telles que le fox-trot, le tango musette ou la java ?

La java est-elle d’ailleurs une danse typiquement parisienne, comme on le dit parfois ? Au fil de cette longue histoire, qui s’étend sur plusieurs décennies, comment faire la part entre les certitudes, les légendes et les zones d’ombre qui méritent encore des enquêtes approfondies ?

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon [{« owner »: {« uid »: 686106, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-29T12:23:45.529Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « contact@citedelaccordeon.com », « response »: {« passId »: 423931817, « isPending »: false, « addressId »: 868674}, « venueId »: 151931, « description »: « ud83cudfb6 Le bal parisien : comment les jeunes faisaient-ils la fu00eate il y a 100 ans ?nnTiennet Simonnin, accordu00e9oniste et passionnu00e9 de musiques tradu2019, te raconte lu2019u00e9popu00e9e folle du bal musette : comment une scu00e8ne nu00e9e dans les bals populaires est devenue un phu00e9nomu00e8ne culturel, une petite ru00e9volution musicale. Voyage entre l’Auvergne, l’Italie et Paris.nnud83dudd25 Au programme :n- Les origines mystu00e9rieuses : Qui a vraiment inventu00e9 le bal musette ? Spoiler : les Auvergnats et les Italiens ont leur part de responsabilitu00e9u2026n- Lu2019u00e9volution stylu00e9e : Du bal du XIXe siu00e8cle aux annu00e9es folles de lu2019entre-deux-guerres, ou00f9 lu2019accordu00e9on a pris le pouvoir et ou00f9 tout Paris dansait la java, le tango musette ou le fox-trot.nnud83dudca1 Pourquoi venir ?nParce que cu2019est ton hu00e9ritage aussi. Parce que ces rythmes ont inspiru00e9 des gu00e9nu00e9rationsu2026 Et surtout, parce quu2019on va parler musique, histoire et fiertu00e9 populaire u2013 et u00e7a, cu2019est toujours un bon plan. », « bookingEmail »: « contact@citedelaccordeon.com », « category »: « CONFERENCE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:23:45.249Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2408321, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:23:45.348Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 473161430, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789893000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:23:45.529Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/423931817 »}] Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Genèse et mutations du bal parisien

©Ministère de la Culture