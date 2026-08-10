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Rencontre avec un auteur Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Rencontre avec un auteur Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Rencontre avec un auteur

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 16:00:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Rencontre avec un auteur dans le cadre du Festival du Livre Gourmand.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English : Rencontre avec un auteur

L’événement Rencontre avec un auteur Périgueux a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Communal de Périgueux

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