Rencontre avec un chien-guide Médiathèque Marguerite Duras Paris

Les chiens guides ont une vie bien particulière : ils sont éduqués dès leur jeunesse, avant d’être confiés à une personne déficiente visuelle qu’ils vont accompagner dans toutes ses activités… Pour mieux connaitre les chiens guides, rien de tel que de venir rencontrer l’un d’entre eux, avec sa maitresse, qui vous expliquera comment son chien l’aide au quotidien.

Animation ouverte aux enfants à partir de 5 ans, accompagnés par un adulte.

Dans le cadre du Mois parisien du handicap, nous vous proposons de faire la rencontre d’un chien guide et de sa maîtresse, en partenariat avec l’association ANM-Chiens guides

Le samedi 13 juin 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-13T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-13T16:00:00+02:00_2026-06-13T17:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



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