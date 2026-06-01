Rencontre avec un maître ébéniste d’art, Musée Savoisien, Chambéry

Rencontre avec un maître ébéniste d’art 13 et 14 juin Musée Savoisien Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Échangez avec Valérie Verger-Constans sur son travail du bronze et du métal aujourd’hui dans l’ébénisterie d’art. Découvrez ses outils, ses matériaux et ses créations (poignées, tablier de commode…)

Musée Savoisien Place de la Métropole, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33456424343 http://www.musee-savoisien.fr Collections à caractère régional, centrées sur l’histoire originale de Chambéry et de la Savoie. L’archéologie évoque les agriculteurs et artisans qui vivaient il y a 3.000 ans sur les rives du lac du Bourget ainsi que l’époque gallo-romaine. Le Moyen Âge est représenté par un fonds exceptionnel de Primitifs et de sculptures ainsi que par les peintures murales de Cruet (fin XIIIe siècle). Le parcours historique se poursuit dans les salons (XVIe-XVII) et par le fonds remarquable du médaillier de Savoie. Une approche ethnologique évoque la société agropastorale traditionnelle de la montagne. Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité.

Échangez avec Valérie Verger-Constans sur son travail du bronze et du métal dans l’ébénisterie d’art. Découvrez ses outils, ses matériaux et ses créations (poignées, tablier de commode…)

© Valérie Verger-Constans