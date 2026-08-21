Rencontre avec une équipe maître de chien et découverte des métiers de la douane, Musée national des Douanes, Bordeaux

Informations pratiques

Rencontre avec une équipe maître de chien et découverte des métiers de la douane Samedi 19 septembre, 14h00 Musée national des Douanes Gironde

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des spécialistes de la douane investiront la cour de l’Hôtel des Douanes.

Dans ce remarquable cadre architectural du XVIIIe siècle, le passé et le présent de la douane se rencontrent. Assistez à des démonstrations avec Oko, chien de détection, accompagné de son maître.

Samedi 20 septembre, de 14h à 18h, découvrez également les métiers de la douane aux côtés du service de la formation professionnelle.

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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Musée national des Douanes 1 Place de la Bourse, 33000 Bordeaux, France Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 0970275766 https://www.musee-douanes.fr Le Musée national des douanes est situé dans l’ancien Hôtel des Fermes du Roi de Bordeaux.

Ce fleuron du patrimoine douanier est également un bâtiment emblématique du Bordeaux du XVIIIe siècle. Il a été construit entre 1735 et 1738 spécifiquement pour accueillir la Ferme Générale, compagnie privée qui percevait sous l’Ancien Régime les taxes pour le compte du roi. Le bâtiment était la porte d’entrée des marchandises transportées par bateaux et débarquées dans la halle pour y être contrôlées par les commis de la Ferme, ancêtres des douaniers.

Le bâtiment s’organise autour d’une cour rectangulaire qui recevait les marchandises avant et après le dédouanement.

La façade de style classique dessinée par Jacques Gabriel est remarquable par l’équilibre de ses proportions. Les frontons ont été réalisés par le sculpteur Jacques Verberckt, qui a également conçu la fontaine adossée au mur de la cour intérieure.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, des spécialistes de la douane investiront la cour de l’Hôtel des Douanes.

©Musée national des douanes