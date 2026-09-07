Rencontre avec un(e) journaliste, Le Carré Blanc – Médiathèque, Tinqueux
mercredi 2 décembre 2026 · Le Carré Blanc - Médiathèque · Tinqueux
Informations pratiques
Rencontre avec un(e) journaliste Mercredi 2 décembre, 19h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-02T19:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-02T19:00:00+01:00 – 2026-12-02T21:00:00+01:00
Mer. 02 déc. – 19h
Un reporter au cœur de l’actualité vient à vous pour réfléchir, débattre, s’interroger… sur des faits divers ou l’actualité internationale.
En partenariat avec le festival Kiosques de Nova Villa et la Bibliothèque Départementale de la Marne avec le festival Créateurs d’info.
Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]
Dans le cadre du festival Kiosques rencontre journalisme
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