Rencontre Conférence à la découverte de l’Arbre de Vie avec Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre Conférence à la découverte de l’Arbre de Vie avec Claire Marin

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Conférence rencontre avec Claire Marin, peintre calligraphe, auteure et conteuse Caché dans le Jardin d’Eden depuis la Genèse, l’Arbre de Vie, ou Arbre des Séphiroth, est un symbole de cosmologie issu de la Kabbale qui tend à représenter le cheminement de toute forme de Création. .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Rencontre Conférence à la découverte de l’Arbre de Vie avec Claire Marin

L’événement Rencontre Conférence à la découverte de l’Arbre de Vie avec Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-07 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)