Forum des associations Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Forum des associations

Rue Saint-Savinien Gymnase Émile Chicanne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vous cherchez une activité pour vos enfants ? Un nouveau sport ? Une activité culturelle ? L’envie de vous engager, de rencontrer du monde ou tout simplement de découvrir tout ce qui fait bouger Villeneuve-sur-Yonne ?

Une seule destination le Forum des Associations !

Cette année, plus de 30 associations seront réunies au même endroit pour vous faire découvrir la richesse et la diversité de la vie associative locale !

Le Forum, ce n’est pas simplement une succession de stands c’est une journée pour essayer, échanger, découvrir et peut-être trouver LA nouvelle activité de votre rentrée !

AU PROGRAMME

Venez directement à la rencontre des bénévoles et des responsables associatifs.

Posez toutes vos questions et découvrez leurs activités.

Assistez à des démonstrations tout au long de la journée.

Participez à des initiations et testez certaines disciplines.

Découvrez de nouvelles activités pour les enfants, les ados, les adultes et les seniors.

Et pourquoi pas… rejoindre une association et vous lancer dans une nouvelle aventure !

ET POUR LA PAUSE GOURMANDE ?

Pas besoin de repartir à midi !

Nomami Food Truck Burgers & Frites sera présent sur place pour vous permettre de déjeuner et de profiter pleinement de cette grande journée associative.

Le Forum des Associations, c’est aussi l’occasion de mettre en lumière tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, créent du lien, transmettent leurs passions et font vivre notre ville tout au long de l’année.

Alors, venez en famille, entre amis, avec les enfants ou simplement par curiosité !

Rendez-vous dimanche 13 septembre poussez les portes du gymnase Émile Chicanne et venez découvrir tout ce que les associations ont à vous offrir !

Une journée, plus de 30 associations et peut-être votre prochaine passion ! .

Rue Saint-Savinien Gymnase Émile Chicanne Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum des associations

L’événement Forum des associations Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Sens et Sénonais