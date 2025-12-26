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AGENDA · Villeneuve-sur-Yonne

Vide-Grenier de l’UCA Passage Saint-Joseph Villeneuve-sur-Yonne

dimanche 30 août 2026 · Passage Saint-Joseph · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Passage Saint-Joseph
Adresse
Centre-Ville
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
2.5 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villeneuve-sur-Yonne

Vide-Grenier de l’UCA

Passage Saint-Joseph Centre-Ville Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Restauration sur place. Grand vide-grenier. Sans réservation, 2.50 le mètre linéaire, véhicule interdit, parking exposant.   .

Passage Saint-Joseph Centre-Ville Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@uca-villeneuve.fr

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English : Vide-Grenier de l’UCA

L’événement Vide-Grenier de l’UCA Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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