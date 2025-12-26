Vide-Grenier de l’UCA Passage Saint-Joseph Villeneuve-sur-Yonne
dimanche 30 août 2026 · Passage Saint-Joseph · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Vide-Grenier de l’UCA
Passage Saint-Joseph Centre-Ville Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Restauration sur place. Grand vide-grenier. Sans réservation, 2.50 le mètre linéaire, véhicule interdit, parking exposant. .
Passage Saint-Joseph Centre-Ville Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@uca-villeneuve.fr
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English : Vide-Grenier de l’UCA
L’événement Vide-Grenier de l’UCA Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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