Exposition Art-borigène de Anne Carlier Lavoir du Puits d’Amour Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 18 septembre 2026 · Lavoir du Puits d'Amour · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Exposition Art-borigène de Anne Carlier
Lavoir du Puits d’Amour Boulevard de Verdun Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Loin de l’appropriation culturelle, Anne Carlier réinterprète l’Art Aborigène ce langage intime aux paysages qui l’entourent, mêlant histoire, géographie et art, dans des toiles qui rendent palpables l’histoire des guerres mondiales, notamment la première, qui se sont inscrites dans la terre de Picardie. .
Lavoir du Puits d’Amour Boulevard de Verdun Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr
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English : Exposition Art-borigène de Anne Carlier
L’événement Exposition Art-borigène de Anne Carlier Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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