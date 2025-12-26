Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
samedi 5 septembre 2026 · Musée-Galerie Carnot · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Conférence rencontre avec Claire Marin, peintre calligraphe, auteure et conteuse Les étapes de création de La Bible musicale, ou comment les récits se jouent de nous. .
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr
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English : Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin
L’événement Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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