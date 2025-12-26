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Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

samedi 5 septembre 2026 · Musée-Galerie Carnot · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Musée-Galerie Carnot
Adresse
4, rue Carnot
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Conférence rencontre avec Claire Marin, peintre calligraphe, auteure et conteuse Les étapes de création de La Bible musicale, ou comment les récits se jouent de nous.   .

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48  musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin

L’événement Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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