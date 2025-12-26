Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Conférence rencontre avec Claire Marin, peintre calligraphe, auteure et conteuse Les étapes de création de La Bible musicale, ou comment les récits se jouent de nous. .

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin

L’événement Rencontre conférence Le Je de La Bible et du hasard avec Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)