Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin MB Studio Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 28 août 2026 · MB Studio · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : 40 – 40 – 100 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:30:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11
Une invitation à partager de façon ludique et interactive l’art de nos alphabets en partie issu des hiéroglyphes égyptiens, et qui, au-delà du geste, nous invite aussi à voyager aux sources de nos écritures. Ce cheminement ancestral des formes dessinées jusqu’aux signes que forment les lettres, est comme un grand conte ouvert à tous les publics, des enfants qui commencent à écrire aux adultes friands d’art et d’histoire. .
MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté clairemarin89@gmail.com
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English : Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin
L’événement Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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