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AGENDA · Villeneuve-sur-Yonne

Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin MB Studio Villeneuve-sur-Yonne

vendredi 28 août 2026 · MB Studio · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
MB Studio
Adresse
29 Rue du Commerce
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
40 40 100 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villeneuve-sur-Yonne

Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 40 – 40 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-28 18:30:00

Date(s) :
2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Une invitation à partager de façon ludique et interactive l’art de nos alphabets en partie issu des hiéroglyphes égyptiens, et qui, au-delà du geste, nous invite aussi à voyager aux sources de nos écritures. Ce cheminement ancestral des formes dessinées jusqu’aux signes que forment les lettres, est comme un grand conte ouvert à tous les publics, des enfants qui commencent à écrire aux adultes friands d’art et d’histoire.   .

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   clairemarin89@gmail.com

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English : Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin

L’événement Ateliers de calligraphie hébraïque et latine Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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