Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les étapes de création de La Bible musicale ou comment les récits se jouent de nous. Rencontre avec la peintre calligraphe, auteure et conteuse, Claire Marin, visite de l’exposition à 14h. .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin

L’événement Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)