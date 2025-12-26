Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
samedi 19 septembre 2026 · Musée-Galerie Carnot · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les étapes de création de La Bible musicale ou comment les récits se jouent de nous. Rencontre avec la peintre calligraphe, auteure et conteuse, Claire Marin, visite de l’exposition à 14h. .
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr
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English : Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin
L’événement Rencontre, causerie & calligraphie, La Bible Musicale, Génèse par Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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