Mise sous pli Ravel, Pupitres, Matisse, des livres-objets à la croisée des arts Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Mise sous pli Ravel, Pupitres, Matisse, des livres-objets à la croisée des arts

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Présentation en musique des livres-objets Mise sous pli et dédicaces, par François Canard précédée d’un concert .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Mise sous pli Ravel, Pupitres, Matisse, des livres-objets à la croisée des arts

L’événement Mise sous pli Ravel, Pupitres, Matisse, des livres-objets à la croisée des arts Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-17 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)