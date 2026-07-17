Rencontre «Conserver et restaurer», Musée de la Princerie, Verdun

Informations pratiques

Rencontre «Conserver et restaurer» Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée de la Princerie Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Entre de bonnes mains », venez échanger avec Maud Zannoni, restauratrice de peintures !

Celle-ci évoquera son métier et présentera ses dernières interventions sur les collections du musée.

En continu, sans réservation.

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge, 55100 Verdun, France Verdun 55100 Meuse Grand Est +33329861062 http://www.musee-princerie-verdun.fr Le Musée d’art et d’histoire de Verdun est installé depuis 1932 dans cet hôtel particulier du début de la Renaissance, bâti en 1525 par les frères De Musson, restauré après la Grande Guerre et racheté par la Ville pour y installer le musée. Les deux frères, riches chanoines du chapitre de la cathédrale, ont choisi l’emplacement de l’ancienne maison habitée par le princier, plus haut dignitaire après l’évêque, d’où le nom de “Princerie”. Le choix symbolique de cet emplacement devait afficher la puissance du chapitre de la cathédrale.

Dans le cadre de l’exposition temporaire « Entre de bonnes mains », venez échanger avec Maud Zannoni, restauratrice de peintures !

© Musée de la Princerie