Rencontre – « Corps fragiles », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 8 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Corps fragiles » Jeudi 8 octobre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:00:00+02:00
Une tasse fêlée et la fragilité de la céramique est révélée. Que faire alors ? Réparer la blessure ? Restaurer ce « corps sensible » ? Nos invitées ont chacune leurs réponses. Isabelle Ducassou, Maître artisane, conservatrice-restauratrice d’œuvres céramiques, intervient sur les collections des musées pour qu’elles traversent le temps et continuent de raconter, le plus fidèlement possible, notre passé. Myriam Greff, restauratrice du patrimoine, est spécialiste du kintsugi, art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices de poudre d’or. Deux approches, une matière et un dialogue qui s’instaure tout en délicatesse.
[Plus d’infos sur l’exposition](Une tasse fêlée et la fragilité de la céramique est révélée. Que faire alors ? Réparer la blessure ? Restaurer ce « corps sensible » ? Nos invitées ont chacune leurs réponses. Isabelle Ducassou, Maître artisane, conservatrice-restauratrice d’œuvres céramiques, intervient sur les collections des musées pour qu’elles traversent le temps et continuent de raconter, le plus fidèlement possible, notre passé. Myriam Greff, restauratrice du patrimoine, est spécialiste du kintsugi, art japonais ancestral qui invite à réparer un objet cassé en soulignant ses cicatrices de poudre d’or. Deux approches, une matière et un dialogue qui s’instaure tout en délicatesse.
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-corps-fragiles »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/visite-aux-origines-de-la-ceramique-7 »}]
Avec Isabelle Ducassou et Myriam Greff rencontre céramique
DR
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