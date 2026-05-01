Rencontre créative Médiathèque Co-Libris Domérat

Domérat

Rencontre créative

Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel Cachin Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:00:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

En lien avec leur exposition, rencontrez les bénévoles de l’association de peinture sur soie et partagez avec eux un moment créatif où ils vous enseigneront leurs techniques.

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Médiathèque Co-Libris 14 rue Marcel Cachin Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

In connection with their exhibition, meet the volunteers of the silk painting association and share a creative moment with them as they teach you their techniques.

L’événement Rencontre créative Domérat a été mis à jour le 2026-04-30 par Montluçon Tourisme