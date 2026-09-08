Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret », Librairie Compagnie, Paris
jeudi 24 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris
Informations pratiques
Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » Jeudi 24 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00
Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret.
Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au savoir, à l’art, à la foi, au pouvoir et à eux-mêmes, faisant par là-même étonnamment écho au monde d’aujourd’hui. « Tintoret, Sincère et théâtral » retrace le parcours du peintre, en s’attachant aux thèmes qui ont fait sa gloire.
Normalien et agrégé d’histoire, membre honoraire de l’IUF, Cédric Michon est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2; spécialiste de la Renaissance.
Neville Rowley est conservateur des peintures italiennes des XIVe et XVe siècles à la Gemäldegalerie de Berlin. Il est également commissaire d’expositions.
Venez découvrir « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » publiés aux Éditions Calype
Au programme : discussion et signature.
Entrée libre – Livre en vente sur place.
Photographie © Droits Réservés
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-croisee-cedric-michon-et-neville-rowley-presentent-la-renaissance-le-monde-en-mouvement-1998635128471 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirCedricMichon »}, {« link »: « https://compagnie.url.fr/RDVavecNevilleRowley »}]
Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret. Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au sa … Rencontre-Dédicace
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Design Week : Anthony Guerrée au Musée Bourdelle Musée Bourdelle PARIS 8 septembre 2026
- STAGE COLLAGE – TECHNIQUE MIXTES ÉRARD Paris 8 septembre 2026
- Yoga Vinyasa avec Shakti Candela Kiosque Citoyen du 12e PARIS 8 septembre 2026
- Dessin vital : exposition Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris 8 septembre 2026
- Écrivain public Médiathèque Virginia Woolf Paris 8 septembre 2026