Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » Jeudi 24 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret.

Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au savoir, à l’art, à la foi, au pouvoir et à eux-mêmes, faisant par là-même étonnamment écho au monde d’aujourd’hui. « Tintoret, Sincère et théâtral » retrace le parcours du peintre, en s’attachant aux thèmes qui ont fait sa gloire.

Normalien et agrégé d’histoire, membre honoraire de l’IUF, Cédric Michon est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2; spécialiste de la Renaissance.

Neville Rowley est conservateur des peintures italiennes des XIVe et XVe siècles à la Gemäldegalerie de Berlin. Il est également commissaire d’expositions.

Venez découvrir « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » publiés aux Éditions Calype

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-croisee-cedric-michon-et-neville-rowley-presentent-la-renaissance-le-monde-en-mouvement-1998635128471 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirCedricMichon »}, {« link »: « https://compagnie.url.fr/RDVavecNevilleRowley »}]

Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret. Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au sa … Rencontre-Dédicace