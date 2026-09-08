UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret », Librairie Compagnie, Paris

jeudi 24 septembre 2026 · Librairie Compagnie · Paris

Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret », Librairie Compagnie, Paris

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Librairie Compagnie
Adresse
58 rue des écoles,Paris
Ville
75005 Paris
Département
Paris

Rencontre croisée : Cédric Michon et Neville Rowley présentent « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » Jeudi 24 septembre, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T23:59:00+02:00

Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret.

Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au savoir, à l’art, à la foi, au pouvoir et à eux-mêmes, faisant par là-même étonnamment écho au monde d’aujourd’hui. « Tintoret, Sincère et théâtral » retrace le parcours du peintre, en s’attachant aux thèmes qui ont fait sa gloire.

Normalien et agrégé d’histoire, membre honoraire de l’IUF, Cédric Michon est professeur d’histoire moderne à l’université Rennes 2; spécialiste de la Renaissance.

Neville Rowley est conservateur des peintures italiennes des XIVe et XVe siècles à la Gemäldegalerie de Berlin. Il est également commissaire d’expositions.

Venez découvrir « La Renaissance : Le Monde en mouvement » et « Tintoret » publiés aux Éditions Calype

Au programme : discussion et signature.

Entrée libre – Livre en vente sur place. 

Photographie © Droits Réservés

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-croisee-cedric-michon-et-neville-rowley-presentent-la-renaissance-le-monde-en-mouvement-1998635128471 »}] [{« link »: « https://compagnie.url.fr/DecouvrirCedricMichon »}, {« link »: « https://compagnie.url.fr/RDVavecNevilleRowley »}]
Rencontre croisée autour des Éditions Calype avec La Renaissance et le peintre Tintoret. Au cours de cette période d’accélération de l’histoire, les Européens modifient leur rapport au sa … Rencontre-Dédicace

À voir aussi à Paris (Paris)