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AGENDA · Servian

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST Servian

samedi 12 septembre 2026 · Servian

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
13, Place du Marché
Ville
34290 Servian
Département
Hérault
Tarif

Servian

RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST

13, Place du Marché Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Rencontre avec Jacques Dallest, Procureur Général, pour un échange autour de son parcours et de ses publications.
Découvrez le parcours et les publications de Jacques Dallest, Procureur Général, lors d’une rencontre et d’un échange autour de son expérience.
Réservé aux adultes. Sur inscription.   .

13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07  bibliotheque@ville-servian.fr

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English : RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST

A meeting with Jacques Dallest, Attorney General, to discuss his career and his publications.

L’événement RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST Servian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34

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