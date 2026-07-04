RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST Servian
samedi 12 septembre 2026 · Servian
Informations pratiques
Servian
RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST
13, Place du Marché Servian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rencontre avec Jacques Dallest, Procureur Général, pour un échange autour de son parcours et de ses publications.
Découvrez le parcours et les publications de Jacques Dallest, Procureur Général, lors d’une rencontre et d’un échange autour de son expérience.
Réservé aux adultes. Sur inscription. .
13, Place du Marché Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 19 07 bibliotheque@ville-servian.fr
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English : RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST
A meeting with Jacques Dallest, Attorney General, to discuss his career and his publications.
L’événement RENCONTRE D’AUTEUR AVEC JACQUES DALLEST Servian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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