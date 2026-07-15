Rencontre d’auteurs Médiathèque de l’Orangerie Vichy
jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque de l'Orangerie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Rencontre d’auteurs
Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 16:00:00
fin : 2026-07-16 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Rencontres d’auteurs en partenariat avec le Cavilam Alliance française, avec la BU de l’Orangerie et la médiathèque Valery Larbaud.
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Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr
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English :
Author events in partnership with Cavilam Alliance française, the Orangerie University Library, and the Valery Larbaud Media Library.
L’événement Rencontre d’auteurs Vichy a été mis à jour le 2026-07-06 par Vichy Destinations
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