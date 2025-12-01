Rencontre de Musique de Chambre Espace Philippe-Auguste Vernon

Rencontre de Musique de Chambre

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Début : 2026-05-30 17:30:00

La musique de chambre prend vie à travers cette rencontre placée sous le signe de l’écoute, du dialogue et du partage musical. Plusieurs ensembles constitués d’élèves des Conservatoires (duos, trios, quatuors, etc.) se succèderont sur scène pour interpréter un répertoire varié, allant des grandes œuvres classiques aux pièces contemporaines. .

