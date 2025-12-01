Rencontre de Musique de Chambre Espace Philippe-Auguste Vernon
Rencontre de Musique de Chambre Espace Philippe-Auguste Vernon samedi 30 mai 2026.
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-05-30 17:30:00
fin : 2026-05-30
2026-05-30
La musique de chambre prend vie à travers cette rencontre placée sous le signe de l’écoute, du dialogue et du partage musical. Plusieurs ensembles constitués d’élèves des Conservatoires (duos, trios, quatuors, etc.) se succèderont sur scène pour interpréter un répertoire varié, allant des grandes œuvres classiques aux pièces contemporaines. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie
